Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Bettina Zimmermann fordert "Internetführerschein" für Kinder an Schulen

Bettina Zimmermann fordert "Internetführerschein" für Kinder an Schulen

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 07:06 durch Sanjo Babić
Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger (2022)
Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger (2022)

Foto: Superbass
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Schauspielerin Bettina Zimmermann spricht sich dafür aus, dass Schulen Kindern und Jugendlichen verstärkt Medienkompetenz vermitteln. "Ich bin sehr dafür, dass es an Schulen Unterricht zum Umgang mit sozialen Medien gibt - eine Art Internetführerschein", sagte die 50-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Zimmermann verglich die Notwendigkeit eines solchen Lehrinhalts mit dem Erwerb des Seepferdchens für das Schwimmen oder dem Führerschein für das Autofahren. "Für Social Media sollten Kinder vorbereitet werden", betonte die Schauspielerin. Die mehrfache Mutter verwies auf die Gefahr, dass Kinder sich im Netz ständig vergleichen und mit Inhalten konfrontiert würden, "die in Kinderköpfen nichts zu suchen haben".

Die Darstellerin ist nach eigenen Worten selbst nur sparsam in sozialen Medien unterwegs. Es sei eine "wahnsinnig aufgebauschte Welt", in der man schnell in einen "Strudel" gerate.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wiege in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige