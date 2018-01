Dieter Bohlen über seine geheimen Pläne mit Sylvie Meis: "Wir machen sicher was miteinander"

Nach dem Rauswurf von Sylvie Meis (39) bei "Let`s Dance" war Dieter Bohlen (63) der Erste, der sich bei der Moderatorin meldete. Exklusiv in Closer verrät der Pop-Titan seine Pläne.

Dieter Bohlen war für den Dreh der 15. "DSDS"-Staffel gerade in Südafrika. Holt er sich zukünftig vielleicht Sylvie in die Jury einer seiner Shows? "Ich finde sie super, und man muss nicht immer an allem so lange hobeln, bis nur noch ein normales, langweiliges Brett übrig bleibt. Bruce spricht auch kein perfektes Deutsch. Doch das ist etwas, das ihn so liebenswert und auf seine Art perfekt macht. Sylvie ist ein Glamour-Girl und eine Ausnahmefrau im deutschen Entertainment. Wir machen sicher was miteinander", sagt der Pop-Titan.

Die beiden verbindet seit Längerem eine geheime Freundschaft, jetzt outet Sylvie sich öffentlich als Bohlen-Fan: "Dieter hat mir damals schon sehr geholfen, als ich noch nicht so selbstsicher war. Und auch jetzt, als ich traurig war. Er ist ein toller Typ, der sich nicht verbiegen ließ. Ich freue mich, ihn jetzt wieder bei ,DSDS' im TV zu sehen."

Quelle: Bauer Media Group, Closer (ots)