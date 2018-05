Bachelor Daniel Völz: "Ich liebe Kristina noch immer"

Eine Woche ist es her, dass Bachelor Daniel Völz(33) schwere Vorwürfe über sich lesen musste. Seine Auserwählte Kristina Yantsen (25) klagte in der Zeitschrift "InTouch", Daniel hätte sie "belogen und betrogen". Jetzt wehrt er sich und erzählt exklusiv in Closer eine ganz andere Geschichte.

"Kristina und ich haben uns getrennt, weil wir zu unterschiedlich waren", so Daniel Völz. "Es hatte seit einigen Wochen gekriselt. Wir hatten zahlreiche Gespräche, und am Ende gab es keine Zukunft mehr für uns als Paar. Das lag aber auf keinen Fall an den Gerüchten, dass ich sie betrogen hätte." Die Vorwürfe, er hätte eine Affäre mit "Love Island"-Kandidatin Chethrin Schulze, lehnt er vehement ab. "Ich kenne Chethrin bis heute nicht persönlich. Wir sind uns nie begegnet. Chethrin hat mich angeschrieben, um mir zu sagen, dass sie nichts mit den Gerüchten zu tun hat. Davon habe ich Kristina auch erzählt, wir haben gemeinsam über die ganze Sache gelacht, also verstehe ich diese Vorwürfe jetzt nicht." Kristinas Beschuldigung, er sei an ihrem Geburtstag allein durch Clubs gezogen, anstatt mit ihr zu feiern, bezeichnet der Bachelor als "absurd und nicht wahr. An ihrem Geburtstag sind wir zusammen zu einer Brautmesse gefahren, für die sie gebucht war. Anschließend haben wir in einem Restaurant toll gegessen und sind dann in einen Club gefahren, in dem ich einen Auftritt hatte. Auch hier waren wir zusammen, haben noch gemeinsam Autogramme gegeben. Nach dem Event hatte ich einen Tisch für uns reserviert, und wir haben ihren Geburtstag gefeiert." Kristinas Vorwürfe, Daniel hätte sie nie sehen wollen, weist er ebenfalls zurück: "Ich wäre gerne mal zu ihr nach Essen geflogen, aber ich wurde nie eingeladen. Zu ihrem Geburtstag habe ich ihr einen Flug nach Berlin geschenkt. Ich musste mich zu diesem Zeitpunkt auch um meinen Großvater kümmern, was sie nicht interessiert hat. Auch an diesen Tagen habe ich immer wieder gemerkt, wie unterschiedlich Kristina und ich sind."

Über die Beziehung hinweg ist der Bachelor noch nicht. "Für mich hat Liebe keinen An/Aus-Schalter. Kristina sagt: 'Ich habe Daniel geliebt.' Ich kann sagen, ich liebe sie noch. Das geht nicht einfach so weg." Ein Liebes-Comeback hält Daniel trotzdem für unmöglich. "Dafür ist zu viel kaputt gegangen. Ich habe jetzt erst mal kein Interesse daran, andere Frauen kennenzulernen."

Quelle: Bauer Media Group, Closer (ots)