Musikproduzent Quincy Jones gestorben

Musikproduzent Quincy Jones ist tot. Jones sei am Sonntagabend in seinem Haus in Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben, teilte sein Sprecher am Montag mit. Jones, der 91 Jahre alt wurde, produzierte unter anderem Michael Jacksons "Thriller"-Album, das als das meistverkaufte Album der Musikgeschichte gilt. Darüber hinaus arbeitete er mit Musikern wie Frank Sinatra, Donna Summer und Ray Charles zusammen.

Insgesamt gewann er 28-mal den renommierten Grammy-Award. Zudem war Jones als Filmmusikproduzent erfolgreich. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach für den Oscar nominiert. Quelle: dts Nachrichtenagentur