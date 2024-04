Der Journalismus ist tot! Michael Meyen befreit uns aus der Propaganda-Matrix

Der Journalismus unserer Zeit manipuliert uns zielgerichtet mit angeblich objektiven Informationen. Er soll uns zu bestimmten Verhaltensweisen zwingen. Autor Michael Meyen zerstört in seinem Buch „Die Propaganda-Matrix“ den Mythos der seriösen Mainstreammedien. Meyen befreit uns aus der Propaganda-Matrix und macht all jenen Mut, die sich für eine bessere, gerechtere Welt engagieren. Dies berichtet der Journalist Kurt Guggenbichler in "AUF1".

Weiter berichtet Guggenblichler: "In unserer (AUF1) Sendung „AUFgeblättert“ präsentiert Kurt Guggenbichler Bücher, die Ihnen die Augen öffnen werden. Denn nicht immer ist eine Sache so, wie sie uns Regierungen, Systemmedien oder so genannte Experten weismachen wollen. „Das Buch zeigt, wie real die Abgründe im Journalismus sind. Ich empfehle Ihnen dieses Buch. Es ist ein Vergnügen, darin zu lesen“, so Guggenbichler. Das Buch „Die Propaganda-Matrix“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/die-propaganda-matrix Quelle: AUF1