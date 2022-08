Corona-Ketzerei im Fernsehen – aber nur regional - RTL West-Chef Jörg Zajonc spricht Klartext

Bis auf wenige Ausnahmen sind die großen Medien in Sachen Corona-Politik weiter stramm auf Linie von Lauterbach & Co. Wer nicht mitschwingt im Strom, bekommt die ganze Flut der Diffamierungsmaschinerie zu spüren, inklusive der vom Staat mitfinanzierten Inquisition der Moderne, die sich als „Faktenfinder“ ausgibt. Umso mehr Mut brauchen die Kollegen, die in den großen Medien arbeiten und dennoch gegen den Strom schwimmen. Hut ab vor ihnen! Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Wie gerade erst zwei Kolleginnen vom ZDF, die in der Bundespressekonferenz tatsächlich (kein Tippfehler!) durch kritische Fragen und Nachfragen auffielen – und noch dazu keine Maske trugen (siehe hier. Oder RTL-West, Jörg Zajonc. Der ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Erst Recht nicht beim Thema Corona. Schade nur, dass seine Beiträge nicht bundesweit laufen, sondern nur regional verbreitet werden (was auch der Grund dafür sein könnte, dass man ihn gewähren lässt – neben der Tatsache, dass er zu den Eigentümern von RTL-West gehört und damit eine besondere Position hat, wie wenige Journalisten). Ich finde es wichtig, dass seine Aussagen auch über seine Region hinaus bekannt werden. Darum möchte ich seinen neuesten Kommentar hier wiedergegeben: "Es ist vorbei. Die Pandemie ist Geschichte. Nur unsere Politik will es nicht wahrhaben, plant weiter mit Maßnahmen, sogar mit schärferen. FFP2 in Bus, Bahn und Flugzeug…hält sich selbst aber nicht an die eigenen Regeln, siehe Regierungsflieger: Maskenfrei und Spaß dabei. Fakt ist, die meisten hatten schon Kontakt mit dem Virus, entweder geimpft oder genesen, oder beides. Die Gesellschaft ist nicht mehr virus-naiv, das Virus aktuell nicht mehr so gefährlich. Warum also weitermachen mit zweifelhaften Maßnahmen und noch einen draufsetzen? Wo bleibt die Vernunft, die Verhältnismäßigkeit, der Wille aufzuhören? Weiterhin werden sich Menschen anstecken, weiterhin wird es schlimme Verläufe geben…jeder einzelne Fall ist tragisch. Aber das gilt auch für andere Länder. Die aber haben aufgehört, behandeln Corona wie eine normale Krankheit, fast überall kaum noch Einschränkungen, wir aber machen weiter und begründen das mit Winterreifen und Schneeketten, aus Vorsicht. Vergleiche, die nur noch albern sind und eins klar machen: Deutschland ist nicht „Team Vorsicht“, Deutschland ist der Geisterfahrer. Schluss damit, und zwar jetzt." Ansehen können Sie sich diesen Kommentar von Jörg Zajonc hier. Mein aktuelles Video

Krank, Nebenwirkungen, aber stramm auf „Pieks“-Linie: Unglaublich, wie die Panikmache wirkt:

Quelle: Reitschuster