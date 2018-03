TV-Journalistin Christine Westermann übers Älterwerden

Die renommierte Journalistin und TV-Moderatorin Christine Westermann hat ein entspanntes Verhältnis zum Älterwerden. Sie mache zwar Pilates und jogge zweimal die Woche, doch dass sie nicht mehr so beweglich sei, damit habe sie sich abgefunden: "In die Hocke gehen, das haut schon noch hin. Aber elegant wieder hochkommen, das klappt nicht mehr", so Christine Westermann, die dieses Jahr 70 Jahre alt wird, im Interview mit BRIGITTE WIR (aktuelle Ausgabe 02/18).

Neue Herausforderungen liebt die Moderatorin, die festes Mitglied im "Literarischen Quartett" des ZDF ist nach wie vor: "Ich bin wie ein Esel, dem eine neue Möhre vor die Nase gehalten wird, ich bin sofort dabei." Deshalb könne sie auch gut loslassen, so die Autorin, deren neues Buch "Manchmal ist es federleicht - Von kleinen und großen Abschieden" vor kurzem erschien. Auch das Flirten habe sie nicht eingestellt, allerdings sei sie zurückhaltender geworden: "Wenn ich heute im Cabriolet offen fahre und mich ein attraktiver Mann aus dem Nachbarauto anlächelt, lächle ich zurück, weil ich so eine Flirtmaschine bin, dann denke ich: Mann, Westermann, was machst du denn! Und gucke sofort wieder weg. Vielleicht will ich mir die Schmach ersparen zu sehen, dass er ein jüngeres Gesicht erwartet hat", so Christine Westermann gegenüber BRIGITTE WIR. Quelle: Gruner+Jahr, BRIGITTE WIR (ots)

Anzeige