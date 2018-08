Summer Cem mit "Endstufe" neue Nummer eins der Album-Charts

Nachdem es bereits in der letzten Woche einen kompletten Austausch der Top 3 in den Album-Charts gab, gibt es auch dieser Woche wieder drei Neueinsteiger an der Spitze, angeführt von Summer Cem mit "Endstufe". Das teilte die GfK am Freitag mit. Es folgen Mono Inc. mit "Welcome To Hell" und Timi Hendrix mit "Tim Weitkamp Das Musical".

In den Single-Charts dagegen bleibt in den Top 3 alles schon die zweite Woche in Folge unverändert: Dynoro & Gigi D`Agostino mit "In my mind" auf Platz eins, gefolgt von El Profesor mit "Bella Ciao" und Clean Bandit feat. Demi Lovato mit "Solo". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur