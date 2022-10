Schon wieder entlarvt eine WDR-Frau ihre GEZ-Doppelmoral

Der „ÖRR Blog“, der auf Twitter ebenso regelmäßig wie gründlich die Absurditäten aus dem GEZ-Universum aufspießt, hat schon wieder einen haarsträubenden Fall von Doppelmoral bei den öffentlich-rechtlichen (Versorgungs-)Anstalten aufgedeckt. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Diesmal geht es um Georgine Kellermann vom WDR – einem großen Teil der Zuschauer noch besser bekannt als ARD-Washington-Korrespondent Georg Kellermann, gemeinsam im Studio mit Claus Kleber und Tom Buhrow, sowie als Paris-Korrespondent. Aktuell ist Kellermann Leiterin des ARD-Studios in Essen.

Von dort aus forderte Kellermann noch am 10. Oktober lautstark auf Twitter Verzicht: „Wir stehen vor einer Herausforderung, die Solidarität braucht. Wer schon bei dieser Selbstverständlichkeit Pickel bekommt, auch in Zukunft lange duschen will, Geschwindigkeitsbegrenzung für

Teufelswerk hält oder ‚unser Land zuerst‘ schreit, hat unsere Stimmen nicht verdient.“

Und dann das! „Während sich Georgine Kellermann für kurze Duschzeiten und Tempolimit stark macht, reist die WDR-Journalistin fleißig um die Welt“, hat der „ÖRR Blog“ aufgedeckt. Als ob die Doppelmoral – Verzicht fordern und in vollen Zügen genießen – nicht schon schlimm genug wäre: Kellermann prahlte auch noch öffentlich mit den Reisen auf Twitter. Sonst wäre die Doppelmoral und Heuchelei gar nicht aufgeflogen.

Aber sehen Sie selbst:

Während sich Georgine Kellermann für kurze Duschzeiten und Tempolinit stark macht, reist die WDR Journalistin fleißig um die Welt. #ReformOERR #OERRBlog pic.twitter.com/rjYHmhDjG5 — ÖRR Blog. (@OERRBlog) October 11, 2022

Für ein Tempolimit, aber eben mal bei Freunden in den USA in Virginia, schnell nach Hamburg, und dann wieder über den großen Teich nach New York. So als würde man nicht tapfer für das Klima kämpfen.

Damit wir uns richtig verstehen: Ich gönne jedem jede Reise und bin der Ansicht, dass sie Privatsache sind und niemanden etwas angehen.

Solange jemand nicht durch üppige Zwangsgebühren finanziert ist und (!) öffentlich zum Verzicht aufruft und (!) öffentlich mit einem Lebenswandel prahlt, der diesem Verzichtsaufruf massiv widerspricht. Die Liste solcher Fälle wäre lang, aber ich will Sie Ihnen hier ersparen."

Quelle: Reitschuster