"Wow, dieser Mensch brennt!" Eurythmics-Gründer Dave Stewart schwärmt von Helene Fischer

Dave Stewart (72), Eurythmics-Musiker, lobt die Arbeitsmoral seiner Kollegin Helene Fischer: "Sie arbeitet unglaublich hart. Bei Helene geht alles 'Zack, zack, zack'", sagte der Musiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wie sie Positionen einstudiert, wie sie mit den Tänzern arbeitet - ich dachte nur: Wow, dieser Mensch brennt."

Bevor er selbst Gast in der "Helene Fischer Show" war, kannte er weder die Sängerin noch das Format: "Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Aber ich bin mit den Simple Minds befreundet, und die waren auch da. Also habe ich mir gesagt: Dann kommen wir auch", so Stewart weiter.

Dass er im deutschen Fernsehen mit Überraschungen rechnen müsse, sei dem Musiker allerdings bewusst gewesen: "Auf dem Eurythmics-Höhepunkt in den 80ern haben Annie Lennox und ich ein paar Fernsehshows in Deutschland gemacht. Und wir hatten wirklich nie eine Ahnung, was da passiert", berichtete Stewart. "Ich erinnere mich an eine der ersten, die wirklich lustig war. Da haben sie uns gesagt: 'Pass auf, Annie, Dave steht jetzt hier neben dieser großen Auster. Die öffnet sich und dann du kommst da raus - du bist die Perle.' Annie sagte nur: 'Na, ich weiß ja nicht.'"

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)