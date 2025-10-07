Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien „Clownsland“: Abrechnung mit dem „Hetzzwerg“

„Clownsland“: Abrechnung mit dem „Hetzzwerg“

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 10:09 durch Sanjo Babić
Der zwangsgebührenfinanzierte "Satiriker" Jan Böhmermann: Er darf das. ZDF Magazin Royale, 19. November 2021. Bild: Screenshot: ZDF
Der zwangsgebührenfinanzierte "Satiriker" Jan Böhmermann: Er darf das. ZDF Magazin Royale, 19. November 2021. Bild: Screenshot: ZDF

Der Deutschlandkurier veröffentlicht eine wuchtige Polemik gegen Jan Böhmermann und bezeichnet ihn als „Brunnenvergifter“; die Kolumne bezieht sich u. a. auf Debatten rund um seine ZDF-Sendung und aktuelle Kulturveranstaltungen, bei denen es zu Absagen kam (Rapper-Auftritt „Chefket“). Parallel laufen Auseinandersetzungen über Inhalte einzelner Ausgaben des „ZDF Magazin Royale“; Juristen rügten jüngst fachliche Fehler zu Justizfortbildungen, was die medienpolitische Diskussion zusätzlich befeuert.

Die DK-Kolumne ist als Meinungsstück gekennzeichnet und nutzt bewusst polemische Sprache. Inhaltlich kritisiert sie Böhmermanns öffentliche Auftritte, unterstellt politisch motivierte Kampagnen und verweist auf frühere Kontroversen um seine Recherchen. 

Unabhängig davon bleibt das „ZDF Magazin Royale“ ein regelmäßiges Format mit investigativen und satirischen Elementen; rund um einzelne Folgen werden Richtigstellungen und Programmbeschwerden immer wieder öffentlich verhandelt. Die Debatte kreist damit weniger um einzelne Gags als um die Rollenverteilung von Satire, politischer Kommunikation und Rundfunkauftrag – ein Konfliktfeld, in dem feuilletonistische Kritik, juristische Auseinandersetzungen und Senderpolitik zusammenlaufen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte orden in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige