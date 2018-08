Schauspieler Tim Oliver Schultz: "Mein geheimer Wunsch ist es, mein eigenes Drehbuch zu verfilmen"

Schauspieler Tim Oliver Schultz hatte mit der Rolle in "Der Club der roten Bänder" seinen Durchbruch. In der Rubrik "Star-Bucketlist" in JOY verrät er seine geheimen Wünsche. Ob Zeitreisen, Politik oder Reisen - der Schauspieler beweist dabei Kreativität. Seine sportlichen Wünsche: "NBA-Basketballspieler werden - wobei das wohl nicht mehr klappen wird." Auch eine Zeitreise steht auf seiner Liste der unerfüllten Wünsche: "Ins Jahr Null zurück reisen, um Jesus über die Schulter zu schauen. Muss eine krasse Zeit gewesen sein."

"Mit dem Wohnmobil durch Italien touren", ein Wunsch, den der Schauspieler mit Sicherheit umsetzen wird. Für die Zukunft hat er jedoch auch einen politischen Wunsch, denn Tim Oliver Schultz möchte "das Bildungssystem in Deutschland revolutionieren", sagt er im Gespräch mit JOY. Zwei Wünsche, die sich auf seine Karriere beziehen: "Mein eigenes Drehbuch verfilmen", schwärmt der Schauspieler, der bereits einen Film, das bulgarische Drama "Zhaleika", mit produziert hat. Und: "Einen Kaffee mit meinem Idol Sean Penn trinken und ihm seine besten Schauspiel-Tricks entlocken" Quelle: Bauer Media Group, JOY (ots)