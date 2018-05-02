Bushido: Bloß nicht Rapper werden: Ausbildung der Kinder steht im Fokus

Rapstar Bushido will seine Musikkarriere nach einer Abschiedstournee Anfang 2026 endgültig beenden und sich voll auf das Familienleben konzentrieren. "Ich glaube, dass mir die Musik nicht so sehr fehlen wird. Am Ende des Tages habe ich acht Kinder. Das ist auch ohne Job genug Arbeit. Ich bin meiner Frau und meinen Kindern gegenüber verpflichtet, da zu sein, erreichbar zu sein, wenn sie mich brauchen. Ich mochte das noch nie so sehr wie jetzt", sagte der Musiker der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Im Interview spricht der 47-Jährige offen über seine Familie, mit der er seit 2022 in Dubai lebt. Der Fokus beim Nachwuchs liegt klar auf der (hoch-)schulischen Ausbildung: "Das ermöglichen meine Frau und ich ihnen, das hat Priorität, sodass sie sich irgendwann aussuchen können, ob sie nach Oxford, Harvard oder sonst wohin gehen. In deren Alter habe ich in Berlin am U-Bahnhof herumgehangen. Deswegen tue ich alles dafür, dass meine Kinder nicht auch nur in die Nähe der Entwicklung ihres Vaters kommen. Wenn die nebenbei aus Spaß Musik machen wollen, ist das in Ordnung. Aber es braucht jetzt keiner ankommen und sagen: 'Ich werde Gangstarapper und rappe darüber, wie ich Kokain in Berlin verticke.' Darüber brauchen wir gar nicht reden."

Bereits für 2024 kündigte Bushido seine Abschiedstournee an, spielte damals in ausverkauften Hallen. Wie er der WAZ gegenüber eingesteht, gibt es aber einige Gründe für die neuerliche Konzertreise, die ihn ab Januar 2026 unter anderem nach Berlin, Hamburg, Hannover, Oberhausen, Köln und Stuttgart führt: "Es hat in erster Linie viel zu viel Spaß gemacht. Das zweite Problem: Ich habe viel zu viel Geld verdient. Und das dritte Problem ist, dass Veranstalter Burghard Zahlmann auf mich zukam und meinte: 'Mach ein Jahr Pause, guck, was in deinem Leben so passiert, und dann machen wir 2026 noch eine Rutsche.' Aber das soll jetzt keine Routine werden. Das mit dem Karriereende nach der kommenden Tour ist jetzt wirklich ernst gemeint."

Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)