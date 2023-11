Schauspieler Ralf Moeller glaubt nicht an Politikkarriere

Schauspieler und Bodybuilder Ralf Moeller hält sich für fit genug, um noch eine Politikkarriere einzuschlagen - schließt einen solchen Schritt aber dennoch aus. "Ich mache immer noch Sport", sagte der 64-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Mein Bizeps ist auch noch da, obwohl man mir prophezeit hat, der würde in meinem Alter auf den Böden hängen."

Für den Schritt in die Politik mangele es ihm an etwas anderem: "Du musst ja mindestens 20 Jahre ein Parteibuch haben. Und ich habe nicht ständig Zeit, zu irgendwelchen Abendveranstaltungen oder in Vereine zu gehen." Außerdem müsste er seinen Lebensmittelpunkt dafür von den USA nach Deutschland verlegen. Er pflege aber Kontakte in die Politik und Wirtschaft: "Mit denen kann ich mehr ausrichten, als wenn ich sagen würde, ich mache einen auf Schwarzenegger und werde Ministerpräsident."

Quelle: dts Nachrichtenagentur