ZDF trauert um langjährigen Auslandskorrespondenten Gerd Helbig

Er leitete lange Jahre die ZDF-Studios in Washington und Brüssel, wirkte an der Reihe "Bilder aus Amerika" mit und berichtete in seinen letzten ZDF-Jahren als Korrespondent erst aus Rom, dann aus Tel Aviv: Gerd Helbig, mehr als 40 Jahre lang als Reporter, Redakteur und Moderator für das ZDF tätig, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Gerd Helbig hat mit seinen kenntnisreichen und bildstarken Berichten aus aller Welt die Auslandsberichterstattung des ZDF über Jahrzehnte geprägt. Mit seiner besonderen Handschrift war er für Generationen von Korrespondentinnen und Reportern ein großes Vorbild."

Gerd Helbig arbeitete ab Ende der 1960er Jahre zunächst als Redakteur in der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, wurde 1972 zweiter Korrespondent in Washington, moderierte von 1977 bis 1980 das "auslandsjournal", berichtete anschließend aus Beirut über den libanesischen Bürgerkrieg und moderierte 1985 das "heute journal". Ab April 1986 leitete er als Nachfolger von Dieter Kronzucker das ZDF-Studio in Washington. In dieser Funktion berichtete er nicht nur über aktuelle politische Ereignisse in den USA, sondern gestaltete zahlreiche Sendungen über amerikanische Landschaften, Städte und Menschen. Im Juli 1995 wechselte Gerd Helbig nach Brüssel und leitete bis 2001 das dortige ZDF-Studio, das für die Berichterstattung aus der Europäischen Union und den Benelux-Staaten zuständig ist. Anschließend arbeitete Gerd Helbig als Sonderkorrespondent des ZDF in Rom, in dieser Zeit realisierte er unter anderem die zweiteilige Reportage "Mein Venedig" (2002) und die Dokumentation "Allmacht Amerika – Wie Europa um seine Rolle ringt" (2003). Seine letzte Station als ZDF-Korrespondent war dann von 2005 bis 2009 in Tel Aviv.

Gerd Helbig wurde am 4. März 1939 im heutigen Aukrug/Schleswig-Holstein geboren und startete seine ZDF-Karriere 1968 mit einem Volontariat. Im Jahr zuvor hatte er sein Studium der Germanistik, Geschichte, Philosophie plus der Politischen Wissenschaften mit der Promotion abgeschlossen.

Quelle: ZDF (ots)