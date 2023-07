Dunkles Geheimnis: Sollte Krisenreporter Billy Six in venezolanischer Haft verrotten?

Es bleibt ein dunkles Geheimnis der Ära Merkel: Haben die CDU-SPD-Regierung und die Konrad-Adenauer-Stiftung ein Attentat auf Venezuelas Präsidenten gedeckt? Und sollte der Investigativjournalist Billy Six in einem Foltergefängnis verrotten, weil er von diesen Machenschaften erfuhr? Dies schreibt der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Den brisanten Fall, den Deutschlands Systemmedien bis heute verschweigen, diskutieren Billy Six und Martin Müller-Mertens in dieser Folge von Berlin Mitte AUF1. Six schildert seine Festnahme und Haft in Venezuela.

Dabei weist er auf das seltsame Verhalten der deutschen Behörden hin, die auf einen „fairen Prozess“ in Venezuela pochten, anstatt seine sofortige Freilassung und Ausreise nach Deutschland zu verlangen. Ausführlich legt er dar, welche Stellen, Personen und Länder ihm halfen und wem er seine Freilassung zu verdanken hat."

Quelle: AUF1