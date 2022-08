Sängerin Olivia Newton-John mit 73 Jahren gestorben

Die Sängerin Olivia Newton-John ist tot. Sie starb im Alter von 73 Jahren, wie ihre Familie am Montag mitteilte. Die vierfache Grammy-Preisträgerin zählte zu den größten Stars der 1970er und frühen 1980er Jahre.

Im Laufe ihrer langen Karriere vollzog sie etliche Stilwechsel und änderte auch ihr Image und Aussehen häufig. Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträger zählt sie zu den erfolgreichsten Interpreten weltweit. Die erfolgreichste Veröffentlichung ist das Album "Grease" mit rund 14,6 Millionen verkauften Einheiten. Die Singles "You’re the One That I Want" und "Summer Nights" mit Travolta sowie "Hopelessly Devoted to You" waren monatelang in den internationalen Charts. In den letzten Jahren sorgte sie mit einer Brustkrebs-Erkrankung für Schlagzeilen und engagierte sich auch selbst für Aufklärung und Vorsorge.

Quelle: dts Nachrichtenagentur