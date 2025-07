Alex Warren an Spitze der Single-Charts - Zartmann holt Silber

Alex Warren steht mit seiner Liebeshymne "Ordinary" zum fünften Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Silber holt der Popsänger und Rapper Zartmann ("Tau mich auf"), Bronze das Rap-Duo Jazeek und Shindy ("Parfum").

In den Album-Charts feiert Bruce Springsteen mit der Zusammenstellung "Tracks II: The Lost Albums", bestehend aus sieben Platten und insgesamt 83 Songs, sein elftes Nummer-eins-Album. Zusätzlich bringt er die LP "Lost And Found: Selections From The Lost Albums" an fünfter Stelle unter. Den zweiten Platz holt die Metalband Heaven Shall Burn mit "Heimat". Singer-Songwriterin Lorde landet mit "Virgin" auf Platz drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur