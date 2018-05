Schauspielerin Greta Gerwig: "Die besten Geschichten entstehen aus den miesesten Momenten."

Die US-amerikanische Schauspielerin Greta Gerwig (34) ist spätestens seit ihrem Erfolg als Drehbuchautorin und Produzentin des Films "Lady Bird" international bekannt. Vor ihrem Durchbruch lebte sie zeitweise in sehr bescheidenen Verhältnissen: "Nach dem College habe ich mir mit fünf Freundinnen ein Apartment in New York geteilt. Ich habe zwei Jahre auf einer Luftmatratze übernachtet, im Winter war es oft so kalt, dass ich im Mantel geschlafen habe.

Das war hart, aber auch großartig, denn die besten Geschichten entstehen aus den miesesten Momenten", verrät sie in der aktuellen NEON (Ausgabe 06/2018). Auf ihrem bisherigen Lebenswege habe die Schauspielerin außerdem festgestellt, dass es das Beste sei, authentisch zu sein: "Eine Zeit lang habe ich versucht, mich zu verstellen und anzupassen. Doch irgendwann habe ich gemerkt, dass es absolut zwecklos ist. Es wird dir nie richtig gelingen, du wirst immer seltsam wirken, als würdest du jemanden imitieren. Deshalb: Lass es lieber!" Quelle: Gruner+Jahr, NEON (ots)