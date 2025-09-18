Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Medienstreit eskaliert: Schmidt schießt gegen NDR

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Harald Schmidt (2015), Archivbild
Harald Schmidt (2015), Archivbild

Foto: Kandschwar
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass Harald Schmidt im Fall um Moderatorin Julia Ruhs den NDR kritisiert; zur Einordnung gibt es parallel Berichte unter anderem in BILD und ZEIT.

Entertainer Harald Schmidt hat sich in die Debatte um das ARD-Reportageformat „Klar“ eingeklinkt und den NDR scharf kritisiert. Das Format und dessen Moderation durch Julia Ruhs hatten zuvor hausinterne Kontroversen sowie öffentliche Diskussionen ausgelöst. 

Die Senderseite hatte Aussagen aus eigenen Reihen relativiert, zugleich aber Programmänderungen vorgenommen. Mit Schmidts Einlassungen gewinnt der Streit neue Aufmerksamkeit.

Quelle: ExtremNews

