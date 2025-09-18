Medienstreit eskaliert: Schmidt schießt gegen NDR

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass Harald Schmidt im Fall um Moderatorin Julia Ruhs den NDR kritisiert; zur Einordnung gibt es parallel Berichte unter anderem in BILD und ZEIT.

Entertainer Harald Schmidt hat sich in die Debatte um das ARD-Reportageformat „Klar“ eingeklinkt und den NDR scharf kritisiert. Das Format und dessen Moderation durch Julia Ruhs hatten zuvor hausinterne Kontroversen sowie öffentliche Diskussionen ausgelöst.

Die Senderseite hatte Aussagen aus eigenen Reihen relativiert, zugleich aber Programmänderungen vorgenommen. Mit Schmidts Einlassungen gewinnt der Streit neue Aufmerksamkeit.

Quelle: ExtremNews