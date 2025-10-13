US-Schauspielerin Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben

Die Oscarpreisträgerin Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben, meldet die dts Nachrichtenagentur. People bestätigte den Tod unter Berufung auf die Familie; auch Reuters und AP berichten übereinstimmend. Keaton prägte Generationen von Filmfans mit Rollen von „Der Pate“ bis „Annie Hall“.

Laut US-Medien starb Keaton am Samstag in Kalifornien; die Familie bat um Zurückhaltung bei weiteren Details. Ein Familiensprecher bestätigte den Tod gegenüber People, AP sprach ebenfalls von einer Bestätigung durch das Umfeld der Schauspielerin. Trauerbekundungen aus der Branche werden erwartet.



International bekannt wurde Keaton als Kay Adams in Francis Ford Coppolas „Der Pate“ und dessen Fortsetzungen. Ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt sie 1978 für „Annie Hall“. Weitere Nominierungen folgten für „Reds“, „Marvins Töchter“ und „Was das Herz begehrt“.



Charakteristisch waren ihr lakonischer Witz, ihr eigenständiger Stil und eine Karriere zwischen romantischen Komödien und Dramen – häufig in Zusammenarbeit mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Nancy Meyers oder Woody Allen. Keaton blieb bis ins hohe Alter präsent, ohne ihr Image zu glätten.



Privat blieb sie unverheiratet und adoptierte zwei Kinder. In Interviews beschrieb sie sich als unabhängig und arbeitete daneben als Autorin, Regisseurin und Produzentin.

Zuletzt war Keaton 2024 im Film „Arthur’s Whisky“ zu sehen; zudem führte sie mehrfach Regie, auch bei Musikvideos. Ihr Werk umfasst mehr als 60 Produktionen für Film und Fernsehen.

