ARD zieht positive Halbzeit-Bilanz zur WM-Berichterstattung

Die bisherige Bilanz der Übertragungen von der Fußball-WM im Ersten ist hervorragend. Im Durchschnitt sahen rund 9 Millionen (8,79 Millionen) Zuschauerinnen und Zuschauer alle Vorrundenspiele im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von knapp 43 Prozent (42,3 Prozent). Am erfolgreichsten war dabei die Übertragung des einzigen ARD-Spiels der deutschen Nationalmannschaft. Weit mehr als 27 Millionen (27,53 Millionen) Zuschauer sahen den "Sieg in letzter Sekunde" der DFB-Elf gegen Schweden am 23. Juni ab 20.00 Uhr. Der Marktanteil lag bei 76,3 Prozent. Das Spiel konnte insbesondere viele junge Zuschauer begeistern: Fast 11 Millionen (10,79 Millionen) Erwachsene im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft ein. Damit war diese Übertragung in beiden Zielgruppen die bisher erfolgreichste des Turniers. Der Marktanteil bei den 14 bis 49-Jährigen lag bei bemerkenswerten 83,4 Prozent.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zieht ein durchweg positives Resümee: "Die Einschaltquoten unserer WM-Berichterstattung im Ersten sind ausgezeichnet. Mit 27,53 Millionen Zuschauern hatten wir das erfolgreichste Spiel der Vorrunde im Programm, und auch insgesamt wurden unsere Live-Übertragungen mit im Schnitt rund 9 Millionen Zuschauern bei allen Spielen sehr gut angenommen. Deutlich ist auch geworden, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer unsere Analysen mit Alexander Bommes, Matthias Opdenhövel und unseren sehr guten und kritischen Experten honorieren. Das ist doch das größte Kompliment, das einem das Fernsehpublikum machen kann. Zwar ist die deutsche Mannschaft nun nicht mehr mit dabei, aber trotzdem warten live im Ersten noch Hochspannung versprechende Begegnungen wie Frankreich - Argentinien oder Kolumbien - England, die wie in der Vorrunde sicherlich auch wieder die eine oder andere Überraschung für uns bereit halten werden."

Auch die nicht-deutschen Spiele, die live im Ersten übertragen wurden, riefen großes Interesse bei den TV-Zuschauern hervor: Das zuschauerstärkste nicht-deutsche Spiel im Ersten war die Begegnung Portugal - Spanien am 15. Juni um 20.00 Uhr mit 13,25 Millionen Zuschauern, Markanteil 46,4 Prozent. Den höchsten Marktanteil eines nicht-deutschen Spiels erreichte das Eröffnungsspiel Russland - Saudi-Arabien am 14. Juni um 17.00 Uhr mit 51,8 Prozent (10,06 Millionen). Auch die Vor- und Nachberichterstattung im Ersten fand viel Aufmerksamkeit beim deutschen Fernsehpublikum. 5,02 Millionen Zuschauer (Marktanteil 27,2 Prozent) verfolgten im Schnitt die Analysen von Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel mit den ARD-Experten Thomas Hitzlsperger, Stefan Kuntz und Hannes Wolf sowie dem "Weltmeister im Gespräch" Philipp Lahm und Jessy Wellmer.

Besonders viel Erfolg konnten die Übertragungen des Ersten insgesamt bei den jungen Zuschauern verzeichnen. Die Vorrundenspiele wurden im Schnitt von 3,14 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 gesehen, das entspricht einem hervorragenden Marktanteil von exakt 47 Prozent. Das zuschauerstärkste nicht-deutsche Spiel in dieser Zielgruppe war Polen - Kolumbien am 24. Juni 2018 um 20.00 Uhr mit 5,21 Millionen und einem Marktanteil von 43,8 Prozent. Den höchsten Marktanteil verzeichnete das Aufeinandertreffen Portugal - Spanien am 15. Juni 2018 um 20.00 Uhr mit sensationellen 55,8 Prozent (4,86 Millionen Zuschauer).

Die Late-Night-Show "WM Kwartira" hat mit durchschnittlich knapp drei Millionen Zuschauern ein festes Publikum gewonnen und punktet vor allem mit einem guten Marktanteil bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren: 18,3 Prozent (1,2 Millionen) schalten regelmäßig ein, wenn Jörg Thadeusz und Micky Beisenherz zum Talk in den Mojo-Club auf der Hamburger Reeperbahn einladen.

Starke Nutzung der Live-Streams von Sportschau und Das Erste

Die Live-Stream-Angebote der Sportschau sowie von Das Erste wurden sehr stark genutzt. An den Spielübertragungstagen der ARD (14./15./18./20./23./24./26. und 28. Juni 2018) erreichten der FIFA Fußball-WM-Livestream der Sportschau sowie der Das Erste-Livestream im Tagesschnitt zusammen 3,4 Millionen Videoabrufe. Am stärksten war die Nutzung dabei am 23. Juni (unter anderem Spiel Deutschland-Schweden) mit 4,6 Millionen Abrufen. Die genannten Werte beziehen sich auf die Nutzer in Deutschland und schließen neben Sportschau.de die Nutzung der ARD Mediathek und Sportschau App ein. (Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen)

ARD-Hörfunkwellen bei allen Spielen live dabei

In der Vorrunde der Fußball-WM haben sich die Hörfunk-Reporterinnen und -Reporter bereits mit fast 1.800 Live-Einblendungen aus den Stadien gemeldet. Die Früh-, Mittags- und Abendmagazine führten rund 1.400 Live-Gespräche mit den ARD-Hörfunkjournalisten vor Ort zu sportlichen und gesellschaftspolitischen Themen rund um die WM in Russland - zu hören in mehr als 50 ARD-Hörfunkwellen. Auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft wird es reichlich zu berichten geben - angefangen bei der "Standardversorgung" aller ARD-Wellen mit Nachrichten, Zusammenfassungen, O-Tönen, Interviews, Live-Gesprächen, bis hin zur Königsdisziplin Vollreportage: Die vier Viertelfinalspiele, die beiden Halbfinalbegegnungen, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale werden in voller Spiellänge reportiert.

Quelle: ARD Presse (ots)