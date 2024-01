Rúrik Gíslason: "Ich habe mit dem Fußball aufgehört, weil meine Mutter gestorben war"

Seit dem Ende seiner Fußballkarriere probiert sich Rúrik Gíslason, 35, aus - 2021 gewann er die Tanzshow "Let's Dance", er spielt in der isländischen Boyband Ice Guys und ist jetzt als Schauspieler im Kino zu sehen ("Eine Million Minuten"). In der aktuellen GALA sagt Gíslason: "Mein Leben ist jetzt komplett anders. Ich kann auswählen, was ich machen will." Sein größter persönlicher Erfolg: "Dass ich, seitdem ich mit dem Fußball aufgehört habe, mich als Mensch weiterentwickelt habe, gewachsen bin."

Gíslason erklärt in GALA auch erstmals, warum er im November 2020 mit nur 32 Jahren seine Karriere beendet hat: "Ich habe damals mit dem Fußball aufgehört, weil meine Mutter gestorben war und mir klar wurde, wie wichtig mir die Familie ist. Wenn wir jetzt zusammen sind, ist es der perfekte Tag." Quelle: Gala (ots)