Rapper Azet neu an der Spitze der Album-Charts

Der Rapper Azet steht mit seinem neuen Album "Neue Welt" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Dahinter steigt sein Genrekollege Crystal F mit "Das Leben danach" neu ein, auf Platz drei steht der Rapper Maeckes neu mit "Pool".

In den Single-Charts verteidigt Olivia Rodrigo mit "Good 4 U" die Position an der Spitze. Die ESC-Gewinnerband Maneskin klettert mit "Beggin`" um 14 Positionen nach oben auf Rang zwei. Die Gruppe belegt auch Rang drei, der Song "I Wanna Be Your Slave" kletterte von Platz sieben auf Position drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur