Regisseurin Susan Gordanshekan sieht einen Umbruch in der Filmbranche: "Ich denke, dass gerade Initiativen wie 'ProQuote' einiges bewegen werden."

In der Berlinale-Sektion "Perspektive deutsches Kino" ist das Debüt der deutschen Regisseurin Susan Gordanshekan der einzige von einer Frau gedrehte Spielfilm. Die Filmemacherin, die in in ihrem ersten Langfilm "Die defekte Katze" das Innenleben einer iranischen Ehe seziert, glaubt nicht, dass das ein Zufall ist. "Ich glaube, dass Frauen nicht soviel zugetraut wird. Beim Spielfilm geht es um viel Geld. Das geht öfter an Männer, die selbstbewusst auftreten", sagt Gordanshekan im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland".

Gordanshekan ist aber überzeugt, dass im Filmgeschäft gerade Zeiten des Umbruchs beginnen. "Ich denke, dass gerade Initiativen wie 'ProQuote' einiges bewegen werden. Generell muss man sagen, dass es schwieriger wird, einen Debütfilm zu machen. Auch für Männer", so Gordanshekan. Quelle: neues deutschland (ots)

