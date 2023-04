ESC: Lord Of The Lost treffen König Charles III. und Camilla in Hamburg

Wenige Wochen, bevor die Band Lord Of The Lost für Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contests in Großbritannien antritt, haben ihre Mitglieder Chris Harms, Class Grenayde, Gared Dirge und Niklas Kahl sowie Rupert Keplinger - einer der Songschreiber von Blood & Glitter - König Charles III. und Königsgemahlin Camilla getroffen.

Die Begegnung fand in Hamburg am Freitag, 31. März, auf Einladung der britischen Botschaft im Rahmen des dreitägigen Staatsbesuches des Königspaares statt.

Im Anschluss an den Staatsbesuch des Königspaares trat die Band am späten Nachmittag bei der offiziellen Aftershowparty des Festivals auf. Das Erste überträgt das ESC-Finale am Sonnabend, 13. Mai, um 21.00 Uhr live aus Liverpool. Quelle: NDR Norddeutscher Rundfunk (ots)