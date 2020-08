Twilight-Star-Autorin Stephenie Meyer arbeitet in Mini-Büro

Durch die "Twilight"-Verfilmungen stieg die US-Amerikanerin Stephenie Meyer, 46, in die Top-Liga der Schriftsteller auf - trotzdem bleibt sie bodenständig. "Ich schreibe meist nachts, wenn alles schläft", sagt sie im GALA-Interview (Heft 33/2020).

Meyer weiter: "Mein Büro ist ein winziger Schrankraum mit einem Schreibtisch, einem Drucker und ein paar Regalen." Zur Belohnung nach getaner Arbeit gönne sie sich gern eine TV-Serie, "die ich schon immer mal sehen wollte, jüngst etwa ,Downton Abbey'. Okay, ich weiß, ich bin viel zu spät, aber froh, dass ich sie endlich gesehen habe."



Einen Umzug von Arizona - wo sie mit Mann und drei Kindern lebt - in eine Metropole wie New York oder Los Angeles schließt sie aus. "Ich habe es immer vorgezogen, an einsamen Orten zu leben. Ich bin kein Stadtmädchen."



Zwölf Jahre nach dem vorläufigen Ende der "Twilight"-Saga ist jetzt weltweit der neue Roman von Stephenie Meyer erschienen. In "Biss zur Mitternachtssonne" erzählt sie die Kennenlern-Story von Bella und dem blutsaugenden Edward - nun aus seiner Sicht.

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)