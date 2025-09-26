Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Eurovision-Zoff: Online-Abstimmung über Israel-Teilnahme geplant

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 17:51 durch Sanjo Babić
69. Eurovision Song Contest (ESC) Logo
Lizenz: Logo
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet über Pläne, per Online-Voting über die Israel-Teilnahme beim Eurovision Song Contest entscheiden zu lassen. Der Vorstoß entfacht eine hitzige Debatte in Fan-Community und Politik.

Dem Bericht zufolge soll eine zusätzliche Online-Abstimmung den Kurs zu Israel prägen. Befürworter sehen darin eine demokratische Öffnung, Kritiker warnen vor Mehrheitsdruck und möglichen Manipulationen. Unklar ist, welche Gremien das Ergebnis wie verbindlich werten würden.

Die Diskussion fügt sich in die breitere Debatte über Regeln, Neutralität und politische Botschaften im Wettbewerb. Offizielle Stellungnahmen der Veranstalter werden mit Spannung erwartet.

Quelle: ExtremNews


Termine
Kommende Termine
