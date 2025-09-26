Eurovision-Zoff: Online-Abstimmung über Israel-Teilnahme geplant

BILD berichtet über Pläne, per Online-Voting über die Israel-Teilnahme beim Eurovision Song Contest entscheiden zu lassen. Der Vorstoß entfacht eine hitzige Debatte in Fan-Community und Politik.

Dem Bericht zufolge soll eine zusätzliche Online-Abstimmung den Kurs zu Israel prägen. Befürworter sehen darin eine demokratische Öffnung, Kritiker warnen vor Mehrheitsdruck und möglichen Manipulationen. Unklar ist, welche Gremien das Ergebnis wie verbindlich werten würden.

Die Diskussion fügt sich in die breitere Debatte über Regeln, Neutralität und politische Botschaften im Wettbewerb. Offizielle Stellungnahmen der Veranstalter werden mit Spannung erwartet.

Quelle: ExtremNews



