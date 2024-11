Linkin Park dominieren Album- und Single-Charts

Linkin Park stehen neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Die US-Rocker sicherten sich mit "From Zero" direkt die Spitzenposition. Die Toten Hosen können mit ihrem neuen Album "Unter falscher Flagge" Rang zwei erringen. Die Gelsenkirchener Thrash-Metal-Band Sodom kann per Wiedereinstieg mit "Tapping the Vein" Platz drei fixieren.

Auch in den Single-Charts sind Linkin Park mit "The Emptiness Machine" nicht zu stoppen und weiterhin an der Spitze zu finden. Auch Rang drei kann sich die Rockband sichern, "Heavy Is The Crown" verbessert sich von Platz 13 dorthin. Rang zwei kann Deutschrapperin Nina Chuba mit "Fata Morgana" verteidigen. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur