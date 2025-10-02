Fürstin Gloria provoziert mit neuem Buch – klare Kante gegen Gendern

Der Deutschland-Kurier bewirbt die Neuerscheinung von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis als konservative Streitschrift. Das Buch erscheint beim Verlag Langen Müller und positioniert sich offen gegen Gender-Sprache und für traditionelle Werte.

Das Werk verknüpft persönliche Anekdoten mit gesellschaftspolitischen Thesen zu Familie, Religion, Eigentum, Migration und Meinungsfreiheit. Der Ton ist bewusst zugespitzt und auf Debatte angelegt.

Befürworter sehen darin eine Einladung zum Widerspruch und zur Auseinandersetzung mit vernachlässigten Themen. Kritiker dürften den Konfrontationskurs als polarisierend werten. Schon die Vermarktung unterstreicht den Anspruch, jenseits von Binnenmarkt-Konventionen sichtbar zu sein.

Quelle: ExtremNews