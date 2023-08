Claudia Michelsen: "Machtmissbrauch kenne ich seit Jahrzehnten"

Schauspielerin Claudia Michelsen bemängelt die Missstände in der Filmbranche: "Ja, Machtmissbrauch gibt es, und ich kenne das seit Jahrzehnten", berichtet die 54-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Es gebe eine Form von Hierarchie am Theater und an Filmsets. "Es ist gut, dass dies nun mehr und mehr benannt wird und hoffentlich ein neues Bewusstsein entsteht."

Kürzlich hatten mehrere Mitarbeiter aus der Filmbranche zum Teil schwere Vorwürfe gegen den Filmstar Til Schweiger erhoben. In Medienberichten war von Schikane und einem Klima der Angst am Filmset von "Manta Manta - Zwoter Teil" die Rede. Claudia Michelsen kann die konkreten Vorwürfe gegen ihren Kollegen allerdings nicht bestätigen. Die Zusammenarbeit mit Til Schweiger für den Film "Honig im Kopf" im Jahr 2014 sei zwar kurz, aber sehr positiv gewesen. "Das ist aber schon eine Weile her." Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)