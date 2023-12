Matthias Schweighöfer: "Ich habe viel von meiner Frau gelernt"

Obwohl Schauspieler Matthias Schweighöfer mit 42 Jahren der Ältere ist: In den fast fünf Jahren, die er jetzt schon mit Schauspielkollegin Ruby O. Fee, 27, liiert ist, hat er sich einiges von ihr abgeguckt. "Ich halte nichts davon, ewig beleidigt zu sein, sondern gebe dann auch gerne eine zweite Chance", so Schweighöfer im GALA-Interview. "Meine Frau hat mir geraten, nicht zu schnell zu urteilen. Heute stelle ich mein Ego nicht mehr über andere, sondern höre besser zu." Auch in Alltagsdingen ist sie oft sein Vorbild. Schweighöfer: "Durch Ruby bin ich aufs Thema analoge Fotografie gekommen. Wenn ich eine Kamera kaufen will, muss alles ganz schnell gehen, zack zack. Ruby sucht 'ne Woche länger - und findet dann das geilere Modell. Aber, auch das habe ich gelernt: In einer Partnerschaft muss nicht alles synchron laufen."

Am 21. Dezember kommt Matthias Schweighöfer, der mittlerweile auch in Hollywood erfolgreich vor der Kamera steht, mit dem Film "Girl You Know It's True" über den Milli-Vanilli-Skandal ins Kino. Quelle: Gala (ots)