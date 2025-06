Andrea Berg wieder an Spitze der Album-Charts

Schlagersängerin Andrea Berg steht mit der Live-Version ihres selbstbetitelten 2024er-Albums neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Yungblud ("Idols") und Linkin Park ("From Zero") vervollständigen die Top 3.

Im Single-Ranking verteidigt Alex Warren ("Ordinary") die Führung. Den höchsten Neueinstieg machen zwei Hip-Hop-Acts unter sich aus, wobei Jazeek & Shindy mit "Parfum" (zwei) etwas besser abschneiden als "Alles oder Nix" von SSIO (drei). Als Dritter im Bunde reiht sich Reezy mit "Trapper's Lullaby" auf 15 ein. Erstmals in der Top 20 ist "Be Mine" von KAMRAD, das sich von 25 auf 18 verbessert.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur