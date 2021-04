Internet trauert: Spanischer Komiker Juan Joya Borja ist tot

Der spanische Komiker Juan Joya Borja, bekannt unter dem Spitznamen „El Risitas“ (das Kichern), ist im Alter von 65 Jahren gestorben, berichtet die Zeitung „ABC Sevilla“.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Dem Schauspieler, der an Diabetes litt, musste im September 2020 ein Bein amputiert werden. Nach Angaben des Blattes starb Borja am Mittwoch im Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla.

„El Risitas“ wurde 2007 durch seine Teilnahme an einer spanischen Talkshow berühmt. Darin erzählte der Schauspieler, wie er als Tellerwäscher in einem Restaurant arbeitete und 19 Paella-Pfannen im Meer verlor.

Das Video mit Borjas ansteckendem Lachen diente als Grundlage für Memes. Im Internet tauchten Tausende von Parodie-Clips mit falschen Untertiteln auf, die das Lachen des Spaniers mit einer völlig anderen Geschichte verbanden.





Das Lachen von „El Risitas“ steht hinter dem sogenannten KEKW-Emoji auf der Streaming-Plattform Twitch. Durch das Emote können die Zuschauer in Twitch-Chats ihr Lachen ausdrücken.



Auf den Tod des Schauspielers reagierten viele Benutzer sozialer Netzwerke mit Beileidsbezeugungen."

