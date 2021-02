Joelina Drews: "Ich feiere meine Eltern für alles, was sie gemacht haben"

Ihr Vater ist "Ein Bett im Kornfeld"-Star Jürgen Drews, 75, jetzt will auch Joelina Drews, 25, als Musikerin durchstarten - allerdings mit Pop und starken Texten, nicht mit Schlagern. In der aktuellen GALA sagt sie: "Natürlich ist der Name im Business hier und da ein Türöffner gewesen. Aber die Qualität muss ich selber liefern. Deshalb habe ich auch die Musikrichtung für mich entdeckt, die sehr weit weg von meinem Papa ist."

Auch Karrieretipps gibt Jürgen Drews ihr nicht: "Nein. Ich weiß, was ich will. Ansonsten bin ich die, die ihm erzählt, was heute in der Musikszene los ist", so Joelina Drews. Bei aller Abgrenzung schwärmt Joelina in GALA aber auch von ihren Eltern Jürgen und Ramona, die der Öffentlichkeit in Interviews und Auftritten immer wieder intime Einblicke in ihr Privatleben gegeben haben: "Ganz ehrlich: Ich feiere meine Eltern für alles, was sie gemacht haben. Ich finde sie unfassbar cool."

Quelle: Gruner+Jahr, Gala (ots)