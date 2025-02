Modekritiker findet Scholz' Hosen zu eng

Der international bekannte Modekritiker Derek Guy kritisiert die Outfits von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). "Als Bundeskanzler der größten Volkswirtschaft Europas sind Sie kein lockerer Typ. Tragen Sie Krawatte", sagte Guy dem "Zeitmagazin".

Auch der Sitz seiner Anzüge überzeugt den Modeexperten nicht: "Ein Maßschneider würde ihn niemals mit so tief sitzenden, engen Anzughosen nach Hause gehen lassen."



Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister und Kanzlerkandidat der Grünen, bekommt für seine T-Shirt-und-Anzug-Kombination gemischtes Feedback: "Wenn ich ausblende, dass er ein hohes Staatsamt innehat, muss ich sagen: Es steht ihm eigentlich ganz gut." Die Anzüge, die er in Kombination mit seinen T-Shirts sehe, seien etwas legerer geschnitten, es seien keine anthrazitfarbenen Nadelstreifenanzüge. "Trotzdem würde ich als politischer Berater hinterfragen, ob er wirklich wie ein Radio-DJ vor seine Wählerschaft treten will."



Lob erhält hingegen der Kanzlerkandidat von CDU/CSU, Friedrich Merz: "Merz wird es mit seinen Outfits wahrscheinlich nicht aufs Cover der GQ schaffen, aber meiner Meinung nach sollten sich die meisten Politiker einfach so kleiden wie er." Besonders der Schnitt seiner Anzüge überzeugt Guy: "Im Gegensatz zu vielen modernen Slim-Fit-Anzügen sind die Revers etwas breiter - das steht ihm. Die Hosen hängen einigermaßen gut und sind höher geschnitten."

