Drehstart für „Nordlichter“-Kinofilm „Superbuhei“ mit Oliver Korittke und Silke Bodenbender in Hannover

Oliver Korittke spielt die Hauptrolle in dem neuen „Nordlichter“-Kinofilm „Superbuhei“, der bis zum 9. Juli in Hannover und Umgebung sowie in Bremen entsteht. An seiner Seite stehen u. a. Silke Bodenbender und Jan Georg Schütte vor der Kamera – und „Scorpions“-Sänger Klaus Meine ist in einer Gastrolle zu sehen.

„Superbuhei“ ist das Langfilm-Debüt von Josef Brandl, der für den gleichnamigen Kurzfilm 2024 mit dem Short Tiger Award geehrt wurde. Brandl ist auch Szenenbildner und Art Director (u. a. „Die drei ???“, „Der phönizische Meisterstreich“). Das Drehbuch für den „Superbuhei“-Kinofilm schrieb er gemeinsam mit Johannes Simon Becker, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Sven Amtsberg. Die Starttermine von „Superbuhei“ im Kino und anschließend in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen stehen noch nicht fest. Mit dem Talentförderprogramm „Nordlichter“, in dessen Rahmen „Superbuhei“ entsteht, bieten der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia – Film und Medienförderung Niedersachsen/Bremen jungen Filmschaffenden die Chance, moderne und eigenwillige norddeutsche Genre-Geschichten zu erzählen. Zum Inhalt: Das „Superbuhei“ ist ein Supermarkt in Hannover-Langenhagen. Dort, wo in den meisten Supermärkten ein Bäcker ist, befindet sich hier die Kneipe „Klaus Meine“, benannt nach der hannoverschen Legende. In dieser wohl traurigsten Bar der Welt sitzen jeden Tag die selben Gäste (gespielt von Milton Welsh, Susanne Bredehöft und Hans-Jürgen Alf), trinken und hören die immer gleichen „Scorpions“-Songs. Das „Klaus Meine“ gehört Jesse Bronske (Oliver Korittke), der nicht weniger dem Alkohol zuspricht als seine treuen Kunden. Er lebt zusammen mit Mona (Silke Bodenbender), die im „Superbuhei“ an der Kasse arbeitet und versucht, das Leben ihres Partners in geregelten Bahnen zu halten. Seit einiger Zeit häufen sich jedoch die Beschwerden von Stanislawski (Jan Georg Schütte), dem Geschäftsführer des „Superbuhei“. Zudem präsentiert die junge Studentin Agneta (Leni Rabbel) ein neues Konzept für den Eingangsbereich – was das Aus für die Kneipe bedeuten würde. Und genau jetzt entwickelt Jesse Ängste. Ist ihm sein bösartiger Zwillingsbruder Aaron (ebenfalls dargestellt von Oliver Korittke) wieder auf der Spur, vor dem er vor langer Zeit geflohen ist? Je mehr sich Jesse in seine Verfolgungs-Paranoia steigert und mit Alkohol beruhigen will, desto mehr kommt ihm sein Leben abhanden. Produzent von „Superbuhei“ für die hannoversche Junifilm sind Janina Sara Hennemann und Jan Philip Lange, Produktionsleitung: Kim Höver, Bildgestaltung: Moritz Moessinger. Die Redaktion für den NDR verantwortet Philine Rosenberg. Den Kinoverleih übernimmt Barnsteiner Film, die Veröffentlichung ist für Ende 2026 geplant. Neben der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und der nordmedia – Film und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen unterstützt der Deutsche Filmförderfond (DFFF) die Produktion. Quelle: NDR Norddeutscher Rundfunk (ots)