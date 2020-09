"Sommerhaus der Stars": FSF prüft RTL-Show auf Verstöße gegen den Jugendschutz

Die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" wird auf Verstöße gegen den Jugendschutz geprüft. Das teilte die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit. Nachdem eine Beschwerde über die am Mittwoch ausgestrahlte Reality-Show eingegangen sei, werde das Kontrollgremium die Episode von RTL einfordern und prüfen.

RTL äußerte sich zur Prüfung durch die FSF selbstbewusst: Der Sender teilte mit, dass RTL sich sicher sei, dass das Gremium "in diesem Fall ganz in unserem Sinne urteilen wird, da die Sendung bereits im Vorfeld von unserem Jugendschutzbeauftragten in enger Zusammenarbeit mit der Redaktion geprüft und als Primetime-kompatibel eingestuft wurde".

In der Container-Show setzt RTL acht Reality-Stars mit ihren Lebenspartnern verschiedenen Stressfaktoren aus. Gleich in der ersten Episode kam es zu skandalträchtigen Szenen: Andreas Robens, bekannt als Teilnehmer der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland", hatte sich vor laufender Kamera betrunken und einen Mitspieler mit massiver Gewalt bedroht. Auch Robens' Kontrahent Kubilay Özdemir, Partner der Reality-Darstellerin Georgina Fleur, hatte sich Grenzverletzungen zuschulden kommen lassen: Im Streit hatte er dem Ex-Bachelor Andrej Mangold aus nächster Nähe ins Gesicht gespuckt.

Auf den Aspekt des Rauschtrinkens ging der Sender in seiner Stellungnahme direkt ein. "Der Alkoholmissbrauch wird nicht positiv dargestellt, die entsprechenden Protagonisten dienen hier auch jüngeren Zuschauern kaum als Identifikationsfigur oder Vorbild", erklärte RTL

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)