Zauberkünstler Chris Ehrlich ermahnt rauchende Crew-Mitglieder

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 17:13 durch Sanjo Babić
Christian Ehrlich (links) und Andreas Ehrlich (rechts) (2014), Archivbild
Christian Ehrlich (links) und Andreas Ehrlich (rechts) (2014), Archivbild

Foto: Sebastian Drüen - Sebastian Drüen
Lizenz: CC BY-SA 3.0 de
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Magier Chris Ehrlich bekennt sich zu "Marotten" zu denen gehört, dass er gelegentlich seine Crew-Mitglieder maßregelt. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Wenn die Leute aus unserer Crew rauchen - und das tun natürlich viele - dann bin ich der, der sie immer wieder anspricht und fragt: 'Mensch, überleg doch noch mal, ist das gut für deine Gesundheit?'"

Auch vor seinem Bruder Andreas machen diese "Eigenheiten" nicht halt. Für Auftritte lege Chris Andreas persönlich die Klamotten zurecht, "weil das sonst katastrophal in die Hose gehen würde", sagte Chris Ehrlich der NOZ. Eitel sei er jedoch nur auf der Bühne: "Privat bin ich, ich will nicht sagen, anspruchslos, aber da laufe ich vielleicht auch mal in Sandalen herum. Aber ohne Socken!".

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

