Harrison Ford bei „maischberger“: „Ich wollte Indiana Jones neues Leben einhauchen“ – trotz kaputter Schultern

Hollywood-Legende Harrison Ford geht selbstironisch mit dem Alter um – im Privatleben wie im neuen Indiana Jones-Film: "Ich wollte, dass es um das Alter geht. Indiana Jones stand immer für körperliche Leistungsfähigkeit und Abenteuer. Ich wollte diesen Mann seiner Kraft berauben und ihn mit den Folgen seines Lebens konfrontieren", sagt Ford in der heutigen Folge der ARD-Talksendung "maischberger". Als die Patentochter (gespielt von Phoebe Waller-Bridge ) von Filmheld Jones auftaucht, „wollte ich ihm neues Leben einhauchen und ihn zu seiner gewohnten, fast jugendlichen Form auflaufen lassen“, sagt der 80 Jahre alte Schauspieler in dem Interview anlässlich des Kinostarts in Deutschland.

Älterwerden sei „nichts für Weicheier“ sagt Ford. Er selbst fühle sich etwas ungelenk. „Das ist in Ordnung. Ich gehe morgens ein paar Schritte und dann ruckelt sich das wieder zurecht.“ Um fit für seine Filmrollen zu bleiben, treibe er viel Sport: „Allerdings habe ich momentan zwei kaputte Schultern und kann weder Radfahren noch Tennis spielen“, sagt der Hollywood-Star bei „maischberger“. Die Schulterverletzungen habe er sich beim Dreh zum neuen Indiana Jones-Film zugezogen. Quelle: ARD Das Erste (ots)