Langjähriger ZDF-"heute"-Chef Ekkehardt Gahntz gestorben

Er stand mehr als ein Vierteljahrhundert im Dienst der ZDF-Nachrichten – nun ist Ekkehardt Gahntz am 16. Juni 2025 im Alter von 79 Jahren gestorben.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Ekkehardt Gahntz hat über Jahrzehnte das Profil der ZDF-Nachrichten entscheidend mitgestaltet. Mit sicherem Gespür für das Wesentliche und großer journalistischer Integrität prägte er unsere Berichterstattung. Das ZDF trauert um einen außergewöhnlichen Nachrichtenmann."

Ekkehardt Gahntz, geboren am 1. September 1945 in Theresienhof/Pommern, war seit 1975 als Redakteur im Studio das Gesicht und die Stimme der "heute"-Nachrichten im ZDF. Das "heute-journal" moderiert er ab 1986, bevor er drei Jahre später das "ZDF-Mittagsmagazin" mit gründete, deren erster Leiter er wurde.

Die Gründung des "ZDF-Mittagsmagazins" fiel in die Zeit der Wende und des Mauerfalls – ein historischer Glücksfall für das neue Informationsmagazin zur Tagesmitte. Doch Ekkehardt Gahntz zog es zu den Nachrichten zurück: Von Januar 1991 bis Dezember 2000 leitete er die "heute"“-Redaktion, anschließend war er von Januar 2001 bis Dezember 2002 Chef vom Dienst der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles.

Ab 2003 bis zu seinem Ausscheiden aus dem aktiven ZDF-Dienst leitete Ekkehardt Gahntz die ZDF-Hauptredaktion Wirtschaft, Soziales und Umwelt. In dieser Funktion betonte er in den Hochzeiten der Finanzkrise die Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zutreffend und schonungslos zu informieren, ohne Alarmismus zu erzeugen. Für den Nachrichtenmann Gahntz galt die Devise: Die geprüfte Information steht an erster Stelle – und die Nachricht muss bei aller Schnelligkeit der Vermittlung immer relevant und glaubwürdig sein.

Quelle: ZDF (ots)