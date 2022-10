Auswirkung der Pandemie? Das ZDF überrascht mit Mängeln in Rechtschreibung

In einem Beitrag einer ZDF-Nachrichtensendung wurden die Zuschauer über die Auswirkungen der Pandemie auf die schulischen Leistungen von Kindern und Jugendlichen informiert. Dabei hatte sich in einer Einblendung – wie es der Zufall so will – ein Rechtschreibfehler eingeschlichen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Und die Pandemie hat bei Grundschülern- und schülerinnen Spuren hinterlassen", lautet die Anmoderation eines Beitrags der Sendung ZDF heute vom 17. Oktober. Moderatorin Jana Pareigis erklärt darin weiter: "Egal ob lesen, schreiben, zuhören oder rechnen, die Defizite sind laut einer Studie besorgniserregend." Bei der Darstellung der ermittelten Mathematik-Defizite der Studie stellt sich die Moderatorin vor die dazugehörige Einblendung des vorbereiteten Beitrags. Aufmerksamen Zuschauern springt dabei sofort ein Rechtschreibfehler ins Auge. So heißt es in der Originalschreibweise in der Einblendung des ZDF: "Mindeststandart verfehlt" Der als kritischer Blog und Beobachter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bekannte Twitter-Kanal ÖRR-Blog kommentiert gewohnt trocken: "Immer mehr Grundschüler verfehlen die Mindeststandards in Mathematik. Das ZDF berichtet darüber und verfehlt die Mindeststandards in Rechtschreibung." Immer mehr Grundschüler verfehlen die Mindeststandards in Mathematik. Das ZDF berichtet darüber und verfehlt die Mindeststandards in Rechtschreibung. #ReformOerr #OERRBlog pic.twitter.com/G5LE8lSIzc — ÖRR Blog. (@OERRBlog) October 18, 2022 Laut den Ergebnissen des neuen IQB-Bildungstrends 2021, der von der Kultusministerkonferenz (KMK) in Auftrag gegeben und nun veröffentlicht wurde, haben sich "die Kompetenzen der Viertklässler in den Fächern Deutsch und Mathematik im vergangenen Jahr im Vergleich zu vorangegangenen Untersuchungen 2011 und 2016 deutlich verschlechtert". Demnach hätte jeder fünfte Viertklässler in Deutschland Probleme mit dem Lesen und Rechnen, sogar "fast jeder dritte mit der Rechtschreibung". Der Mindeststandard einer redaktionellen Endabnahme wurde in der ZDF-Nachrichtensendung damit nicht erfüllt – Millionenbudget hin oder her.