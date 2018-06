US-Rapper XXXTentacion erschossen

Der amerikanische Rapper XXXTentacion ist am Montag in Florida Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, wie internationale Medien berichten.

Das russische online Magazin "Sputnik" schreibt auf seiner deutschen Webseite: "Nach Polizeiangaben verließ der Musiker, dessen richtiger Name Jahseh Dwayne Onfroy ist, am Nachmittag in Deerfield Beach im Broward County den Laden eines Motorradhändlers, als er von zwei bewaffneten Unbekannten – laut Augenzeugen zwei dunkelhäutige Männer in Hoodies, von denen einer eine rote Maske getragen haben soll – attackiert wurde. Der 20 Jahre alte Rapper wurde demnach auf offener Straße erschossen.

​Der genaue Hintergrund der Tat sei noch nicht ermittelt worden. Derzeit gehe man von einem Raubüberfall aus. Des Weiteren ist bekannt, dass dem Fahrzeug des Rappers eine Louis-Vuitton-Tasche entnommen wurde."

Quelle: Sputnik (Deutschland)