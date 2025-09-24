Weniger Böhmermann im ZDF? Sender plant Kürzung!

Das ZDF denkt einem Bericht zufolge über eine Reduzierung der Ausstrahlungen von Jan Böhmermanns Sendung nach, melden dts-nahe Quellen. Begründet wird dies mit Programmstruktur und Budgetdruck.

In Senderkreisen heißt es, die Show könne in eine niedrigere Taktung wechseln, ohne ganz aus dem Programm zu verschwinden. Diskutiert werden Sendeplätze, Ressourcen und Synergien mit Mediathek-Inhalten. Offiziell bestätigte Details nannte das ZDF zunächst nicht.

Medienanalysten verweisen auf generelle Spardebatten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie darauf, dass Magazine und Satireformate häufiger zwischen Staffeln pausieren.

Quelle: ExtremNews



