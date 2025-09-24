Weniger Böhmermann im ZDF? Sender plant Kürzung!

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 24.09.2025 um 14:51 durch Sanjo Babić
Der zwangsgebührenfinanzierte "Satiriker" Jan Böhmermann: Er darf das. ZDF Magazin Royale, 19. November 2021. Bild: Screenshot: ZDF
Der zwangsgebührenfinanzierte "Satiriker" Jan Böhmermann: Er darf das. ZDF Magazin Royale, 19. November 2021. Bild: Screenshot: ZDF

Das ZDF denkt einem Bericht zufolge über eine Reduzierung der Ausstrahlungen von Jan Böhmermanns Sendung nach, melden dts-nahe Quellen. Begründet wird dies mit Programmstruktur und Budgetdruck.

In Senderkreisen heißt es, die Show könne in eine niedrigere Taktung wechseln, ohne ganz aus dem Programm zu verschwinden. Diskutiert werden Sendeplätze, Ressourcen und Synergien mit Mediathek-Inhalten. Offiziell bestätigte Details nannte das ZDF zunächst nicht.

Medienanalysten verweisen auf generelle Spardebatten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie darauf, dass Magazine und Satireformate häufiger zwischen Staffeln pausieren.

Quelle: ExtremNews


