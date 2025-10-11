Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Royaler Liebesknall! Ernst August wieder solo?

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 17:12 durch Sanjo Babić
Ernst August Andreas Philipp Constantin Maximilian Rolf Stephan Ludwig Rudolph Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland (2017), Archivbild
Foto: Axel Hindemith
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

BILD berichtet, Prinz Ernst August von Hannover sei wieder Single. Die Redaktion beruft sich auf Angaben aus dem Umfeld und verweist auf zuletzt häufiger thematisierte Eskapaden. Offizielle Stellungnahmen lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.

In Royals-Kreisen heißt es, der Prinz wolle sich zunächst auf Privates und Gesundheit konzentrieren. Beobachter erinnern daran, dass der Welfenprinz immer wieder mit Schlagzeilen über sein Verhalten für Diskussionen sorgte. Ob es gemeinsame Erklärungen oder Regelungen zu Vermögens- und Wohnfragen gibt, blieb offen.

Für die Boulevardpresse ist der Schritt ein gefundenes Fressen, doch persönliche Details sind Spekulation. Familienmitglieder halten sich bedeckt und verweisen auf den Wunsch nach Privatsphäre. Wie stabil die neue Lebenssituation ist, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.

Quelle: ExtremNews


