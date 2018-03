Wotan Wilke Möhring: "Wir sind zu kurz auf dieser Welt, um dem Erlebnis eines wachsenden Steins nachzuspüren."

Als "Tatort"-Kommissar entgeht man seinen Fans wirklich nirgendwo auf der Welt. Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring (50, Kommissar Falke im "Tatort" im Hamburger Umland) wurde neulich sogar bei einer Wanderung im Dschungel von Costa Rica erkannt. "Einfach so, im Vorbeigehen, zack, ein Selfie und weg, erstaunlich", erzählt er in der aktuellen Ausgabe des Magazins BRIGITTE.

Genervt ist er davon nicht: "Wenn jemand kommt und um ein gemeinsames Foto bittet, dann weiß ich, dass das auch ganz viel Mut von dieser Person verlangt, mich zu fragen."

Wenn er Abstand vom Promi-Sein braucht, geht er in den Wald, so Möhring in BRIGITTE. Für ihn hat der Wald etwas Spirituelles, Tiere und Pflanzen sind für ihn Lebewesen wie wir: "Sogar die Steine, aber dafür sind wir zu kurz auf dieser Welt, um dem Erlebnis eines wachsenden Steins nachzuspüren."

