Heimlich rein ins Käferzelt! So trickste sich der Influencer zu Bayerns Stars

Laut BILD schildert ein Influencer, wie er sich bei der FC-Bayern-Wiesn-Feier ins Käferzelt mogelte – inklusive Beobachtungen zur Stimmung am Tisch der Profis. Die Schilderung bleibt eine Einzeldarstellung; Vereinsreaktionen lagen zunächst nicht vor.

Das Stück illustriert die Verwischung von Privatsphäre, PR und Content-Ökonomie: Wer Nähe zu Stars verspricht, generiert Reichweite – ob mit Einladung, Duldung oder Grauzone. 

Für Vereine stellt sich die Frage, wie VIP-Settings gesichert und zugleich fan-nah inszeniert werden. Relevanz über den Einzelfall hinaus: Die Grenzen zwischen Berichterstattung und Selbstvermarktung verschwimmen.

Quelle: ExtremNews

