Frank Zander: "Goldene Hochzeit? Hab ich nicht gefeiert!"

Ihre Hochzeit jährte sich am 19. Mai zum 50. Mal. Gefeiert haben Frank Zander und Ehefrau Evy (67) diese allerdings nicht. Im exklusiven Telefonat mit NEUE POST gesteht der Sänger die Gründe. "Die habe ich ein bisschen verlegt", gibt der Sänger ("Hier kommt Kurt") zu. "Na ja, ach du meine Güte. Das heben wir nicht gefeiert. Zwei Tage vorher war Evys Geburtstag - und ich habe mich bockig gestellt. Immer feiern - nee! Aber sie hat einen Blumenstrauß bekommen!"

In 50 Jahren Ehe hat es Evy nicht immer leicht mit ihrem Mann gehabt. "Ich bin ein Straßenköter. Meine Frau ist manchmal ein bisschen unglücklich, weil ich keinen Plan habe", gesteht er. "Erst habe ich Lust, mache alles auf einmal. Dann wieder nicht." Dann legt Zander noch einen obendrauf: "Ich hab mich auch oft zu dem weiblichen Geschlecht hingezogen, was meine Familie nicht so prickelnd findet."

Quelle: Bauer Media Group, Neue Post (ots)