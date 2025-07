Peter Illmann: ARD-Kultsendung "Formel Eins" mogelte Fake-Band ins Studio - Mitschnitt immer noch im Netz

Peter Illmann (66), Moderator, enthüllt ein Geheimnis der legendären Chart-Show "Formel Eins" (1983-1990): Ein bis heute online verfügbarer Mitschnitt der Show zeigt demnach den Auftritt einer Fake-Band aus Statisten.

"Einmal war ein Song in den Charts, zu dem es gar keine Band gab. Dahinter steckte irgendein italienischer Produzent. Keiner wusste, wo der zu erreichen war. Also haben wir das einfach nachgestellt", sagte Illmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir haben eigene Musiker ins Studio geholt, die diese Band nachgestellt haben. Es hat keiner gemerkt. Jeder dachte, das wäre das offizielle Video. Sowas ist nur selten passiert, aber es musste immer schnell gehen. Also haben wir improvisiert."

Illmann identifizierte die fragliche Gruppe als "Scotch". Ihr auch als "Hustensong" bekannter Hit "Disco Band" ist online immer noch mit den "Formel Eins"-Statisten zu finden. Das vermeintliche "Video" zeigt die Fake-Musiker bandagiert und mit Klinik-Kitteln in einem stark überzeichneten Krankenhaus-Szenario.

Hintergrund waren die Produktionsbedingungen der Chart-Show: "Die Top-10-Videos mussten alle einmal angespielt werden", erklärte Moderator Illmann das Konzept. "Das Problem war nur, dass viele Künstler, vor allem die deutschen, gar keine Videos hatten. Die mussten dann ins Studio eingeladen werden und zwar von einem Tag auf den anderen. Dienstags oder mittwochs kamen per Fernschreiber die aktuellen Charts. Und dann haben wir ganz schnell die Plattenfirmen angerufen, damit die ihre Künstler herbeischaffen." Weil das im Fall von "Scotch" nicht geklappt habe, sei man auf die Notlösung verfallen.

Die burleske Inszenierung der Fake-Musiker erklärte Illmann mit einer Lust zu überraschen, die auch etablierte Stars wie Madonna getroffen habe: "Unser Regisseur hat gern gegen den Strich gebürstet", sagte der Moderator. "Madonna hat ihren Hit 'Holiday' bei uns vor einem lebenden Gemälde gesungen. Wir haben Spitzwegs 'Armen Poeten' nachgebaut. Da saß wirklich ein armer Poet mit Schlafmütze im Bett."

Auch das Öko-Bewusstsein der 1980er-Jahre wurde auf diese Weise veralbert: "In Nicoles Lied 'Wenn die Blumen weinen könnten' ging es ums Waldsterben. Bei uns wurde dazu im Vordergrund ein Baum durchgesägt", sagte Illmann. "Für sowas haben wir einen vollen Tag gedreht, die Auftritte wurden alle vorproduziert. 'Formel Eins' war die erste Musik-Showsendung der Bavaria Filmstudios. Die hatten einen Riesenfundus. Nebenan war 'Das Boot" gedreht worden und der erste Film von Roland Emmerich. Wenn die Bühnenarbeiter nichts zu tun hatten, haben sie bei uns als Statisten mitgemacht oder Dekorationen gebaut."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)