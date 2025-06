Gerhart Baums Witwe findet Trost am seinem Schreibtisch - Hinweise auf das nahende Ende ignoriert

Gerhart Baums Witwe Renate Liesmann-Baum fühlt sich ihrem Mann an dessen Schreibtisch immer noch nah. "Da sind seine Bücher, da sind seine Gedanken, Notizen, Berge von Papieren, ausgeschnittene Artikel, da liegt seine Brille, die er bis zuletzt trug. Seine Welt, immer noch. Hier finde ich Trost und Kraft", sagte die Kölnerin im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Bis zu seinem Tod arbeitete der Liberale Baum an seinem letzten Werk: Nun erscheint "Besinnt euch!" postum. Baum warnt darin davor, die Demokratie "rechtsextremen Systemverächtern" und "größenwahnsinnigen Tech-Milliardären" zu opfern.

Noch an seinen letzten Tagen in der Klinik weigerte sich Baum, die Arbeit einzustellen und über den Abschied zu reden. Zwar habe es von Ärzten Hinweise auf das nahende Ende gegeben, sagt Liesmann-Baum. "Diese Hinweise wurden gehört, aber ignoriert, auch von mir." Man habe gemeinsam entschieden: "Wir machen weiter. Wir machen das Büchlein fertig." Seine unbändige Lebenskraft habe Gerhart Baum bis zum Ende im Kopf fit gehalten, sagt seine Witwe. " Sein Kopf? Der flog! Ich habe mir oft vorgestellt, der Körper wird immer weniger und irgendwann löst sich der Kopf, und der lebt dann ewig." Gerhart Baum war unter Bundeskanzler Helmut Schmidt Bundesinnenminister. Er starb am 15. Februar 2025.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)